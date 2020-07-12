الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سفر
طلب لاعب أجنبي، من إداري نادٍ في دوري الخليج العربي، مراعاة ظروف الطيران في العالم حالياً، وتأخر موعد عودته إلى الدولة يومين، حتى يتسنى له الانضمام إلى تدريبات الفريق، عقب التزامه بفترة الحجر المنزلي.
نادٍ
رفض أحد الأندية الإعلان عن اسم مرشحيه في انتخابات مجالس إدارات الألعاب الفردية، حتى معرفة الشكل النهائي للانتخابات من قبل الهيئة العامة للرياضة، أو اللجنة الأولمبية.
راتب
كلف نادٍ بدوري الخليج العربي فريقاً يختص بالجلوس مع أحد اللاعبين الأجانب، المؤثرين في صفوف الفريق، للتفاوض معه بشأن زيادة راتبه بنسبة معقولة، بعدما شهدت العلاقة فتوراً واضحاً، لدرجة أن اللاعب بات يفكر في الرحيل.
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