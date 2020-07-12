الامارات | الشارقة يبدأ تدريباته اليوم بمشاركة 21 لاعباً

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يبدأ تدريباته اليوم بمشاركة 21 لاعباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين، بدر أحمد الحمادي، اكتمال الترتيبات لبدء الفريق تدريباته اليوم الأحد بمشاركة 21 لاعباً، وستكون التدريبات في الصالة الرياضية وتنتقل بعدها إلى الملعب، لافتاً إلى أن النادي وضع الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة اللاعبين وجميع أفراد الفريق حسب البروتوكول الإرشادي الذي عممه اتحاد الكرة على الأندية. وقال بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «آخر الاستعدادات الخاصة بعودة الفريق للتدريبات كانت إجراء الفحوص الطبية للاعبين وفحوص كورونا». وأشار إلى أن اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق المتواجدين خارج الدولة سيصلون بتاريخ 15 الجاري. ويسعى الشارقة لبداية قوية ومواصلة مشوار النتائج الإيجابية، خصوصاً بعد العناصر الأخيرة المميزة التي ضمها الفريق في صفوفه بجانب وجود العناصر السابقة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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