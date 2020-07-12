شكرا لقرائتكم خبر عن بثنائية «رونالدو».. يوفنتوس يفلت من الهزيمة أمام أتلانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفين فريقه يوفنتوس الإيطالي، ليحقق له التعادل بنتيجة 2-2 أمام ضيفه أتلانتا على ملعب أليانز ستاديوم في إطار الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم دوفان زاباتا للضيوف مبكرًا في الدقيقة 16، وتعادل رونالدو لصاحب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يسجل روسلان مالينوفسكي هدف أتلانتا الثاني في الدقيقة 80، وعاد رونالدو للتسجيل مرة أخرى من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 89، لتنتهى المباراة بالتعادل.

وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، بينما رفع أتالانتا رصيده إلى 67 نقطة بالمركز الثالث.