شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه سموحة وديًا بمعسكر برج العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق سموحة السكندري، وديًا يوم الأحد المقبل 19 يوليو، ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في برج العرب بالإسكندرية.
كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي، ببرج العرب استعدادًا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي، وانضم حازم إمام وفرجاني ساسي ثنائي الفريق لمعسكر الإسكندرية اليوم السبت، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما.
وتم الاتفاق على أن تقام المباراة على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي.
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