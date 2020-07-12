شكرا لقرائتكم شقيق الغزال: هربت من مراقبة إبراهيم يوسف في مباراة الزمالك والترسانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال سيد يوسف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" في مباراة الزمالك والترسانة طلب مني بدوي عبدالفتح المدير الفني للشواكيش اجراء الاحماء والحلول بديلاً لمراقبة شقيقي إبراهيم".
وأوضح:" إبراهيم كان متقدم للامام في هذه المباراة من أجل تسجيل هدفاً للزمالك في ظل سيطرة التعادل السلبي في المنعطف الأخير من عمر اللقاء".
وأتم تصريحاته:" هربت من هذا التكليف وأبلغت أحد زملائي بمراقبة إبراهيم يوسف وأبلغته أن هذه هي تعليمات المدير الفني".
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