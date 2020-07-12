شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: الغزال قيمة كبيرة..وتعلمت منه القيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف تيجانا في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" تعلمت من الغزال القيادة وشاركت مع الفريق الأول في الزمالك وأنا في سن صغير ولم أرهب الموقف بسبب تعليماته ونصائحه لي".
وعن أكثر المفارقات التي يتذكرها للراحل إبراهيم يوسف في الملعب قال تيجانا:" في نهائي نسخة 1986 لدوري أبطال أفريقيا حدثت مشادة بين أحمد مصطفى لاعب الزمالك وبعض الجماهير وانشغل بانقاذ زميله وترك ركلات الترجيح وفوجئت به بعد المباراة يسألني من فاز باللقب".
وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الغزال ابراهيم يوسف كان له علاقات مميزة على مستوى الكرة الأفريقية، مشيراً إلى أن روجيه ميلا النجم الكاميروني جاء خصيصاً للقاهرة على نفقته من أجل حضور مهرجان اعتزال ابراهيم، حيث جمعتهما صداقة كبيرة.
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