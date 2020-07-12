شكرا لقرائتكم حلمى طولان: محمد شريف مستمر معنا والأهلى لم يطلب أسامة جلال رسمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبي, أن تدربيات فريق إنبي لعودة الدوري تسير بشكل جيد والإجراءات الاحترازية موجودة طوال الوقت من خلال التعقيم وقياس درجات الحرارة والقاء المحاضرات في الملعب وعدم دخول غرف خلع الملابس.

وأضاف المدير الفني لفريق إنبي, فى برنامج ملعب on time ، على قناة on time sport 1 ، أن محمد شريف تنتهى اعارته بنهاية الموسم الجاري وأتمنى استمراره مع الفريق ونقلت رغبتى في استمراره لمدير الكرة في الاهلى سيد عبد الحفيظ كما أن رغبة اللاعب هي الاستمرار مع الفريق البترولي، حيث أكد أنه متواجد معنا حال عدم عودته إلى الأهلي.

وعن موقف أسامة جلال مدافع فريق أنبي ، أكد طولان أنه حتى الان لم يصلنا أى عرض رسمي من الأهلي او غيره من أي نادى بخصوص التعاقد مع جلال أو طلبه رسميا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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ووصف حلمي الراحل إبراهيم يوسف بأنه إنسان نادر الوجود معتبرا أنه أفضل ليبرو في تاريخ مصر ولاعب لم يأتي مثله في هذا المركز وغزال وهداف بمعنى كل الكلمات.