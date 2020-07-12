شكرا لقرائتكم محمد فاروق: هيدرسفيلد طلب 7 مليون إسترليني للاستغناء عن رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناقش محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، موقف رمضان صبحى نجم هجوم الفريق الذى تنتهى مدة إعارته للفريق الأحمر نهاية الموسم الجاري، ومن ثم العودة من جديد لناديه الأصلى هيدرسيفيلد.

وأكد رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، على تمسكه برمضان صبحي، مؤكداً أن الجناح الدولى أهم من أى صفقة قد يبرمها النادى فى المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذى استجابت إليه إدارة الأهلى والتى كثفت خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء رمضان صبحي، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلى فى حسم مصير اللاعب.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلى ترفض نهائياً تجديد استعارة رمضان صبحى للمرة الثالثة، حيث ترى الإدارة الحمراء أن الإعارة تكبد خزينة النادى مبالغ مالية كبيرة دون تحقيق استفادة فنية كبيرة، فى الوقت الذى استقر مسئولو الأهلى على شراء رمضان صبحى بشكل نهائى أو التراجع عن الصفقة نهائياً حال عدم التوصل لاتفاق مع هيدرسيفيلد.

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وأرسل الأهلى عرضاً رسمياً خلال الأيام الماضية بقيمة 2 مليون و500 ألف يورو لشراء رمضان صبحي، فى الوقت الذى يوجد مرونة لرفع العرض لـ3 ملايين يورو فى الوقت الذى لم ترد إدارة هيدرسيفيلد على العرض الرسمى حتى الآن، وإن كان الحديث الوارد من هناك يؤكد أن النادى الإنجليزى يتمسك بالحصول على 5 ملايين يورو لبيع اللاعب بشكل نهائى للأهلي.

ورغم تفضيل رمضان صبحى خوض تجربة الاحتراف الخارجى مُجدداً، إلا أن ضعف العروض التى وصلته حتى الآن أمر جعل اللاعب يفضل حالياً الاستمرار فى الأهلى وتأجيل خطوة العودة لأوروبا فى الوقت الحالي.

وتحدد صفقة رمضان صبحى مصير صفقات أخرى فى مركزه بعدما حصل الأهلى على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، لكن الخلاف بين الناديين حول المقابل المالى تسبب فى عدم حسم الصفقة حتى الأن بشكل رسمى.