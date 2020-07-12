شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: ملعب الشرطة يستضيف مباريات أسوان بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن مباريات فريق أسوان ستقام على ملعب اتحاد الشرطة الرياضى بالقاهرة، وتم اخطار إدارة النادى بهذا الأمر بناء على طلبهم بعدما طلبت إقامة مباريات الفريق بالدورى بعد استئنافه بالقاهرة ورشحت 3 ملاعب وهى اتحاد الشرطة والمقاولون وبتروسبورت، قبل أن يتم حسم الأمر بالموافقة على إقامة مباريات أسوان باستاد اتحاد الشرطة الرياضى.

وينتظر اتحاد الكرة موافقة الامن على ملعب فريقىّ طنطا والمصرى البورسعيدى قبل اعلان جدول الدورى وارساله لأندية الدورى الممتاز.

Advertisements

وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمراً صحفياً خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 اغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الاعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا قرر تمديد العقود لجميع اللاعبين ومن بينهم المعارين وبالتالى فالعقود مستمرة لنهاية الموسم، ولكن من حق النادى الأصلى للاعب قيده فى قائمته الجديدة على أن يشارك معه فى الموسم الجديد وفقًا لتعليمات الفيفا.