شكرا لقرائتكم زوجة إبراهيم يوسف: "الغزال" سبب حبي في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" إبراهيم يوسف استطاع النجاح في مجال الشرطة، كذلك في كرة القدم وحصل على لقب أفضل لاعب في مصر أكثر من مرة".

وواصلت:" كنت أهلاوية ولكني تحولت إلى تشجيع الزمالك وعشق النادي الأبيض بعد ارتباطي بإبراهيم".

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وأكملت زوجة الغزال:" إبراهيم يوسف كان لديه روح رياضية كبيرة ويتفهم أن كرة القدم مكسب وخسارة، بالطبع كان يحزن عند خسارة الزمالك ولكنه سرعان ما كان يتقبل الأمور".

وأنهت تصريحاتها مبديةً حزنها على حالة التعصب التي سادت جماهير الكرة المصرية مؤخراً مشيراً إلى أنها عاصرت الزمن الجميل وكانت تحضر جميع المباريات في المدرجات وسط ود وحب واحترام الجميع.