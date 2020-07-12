شكرا لقرائتكم أحمد عبدالملك: أطالب الأهلي بإظهار المستندات لإثبات أحقيته فى لقب القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن لقب القرن هو حق مشروع للقلعة البيضاء، مشددًا على أن الفارس الأبيض الأكثر حصولًا على البطولات الأفريقية.

وقال عبدالملك فى تصريحات تلفزيونية : "الزمالك تعرض للظلم لعدم حصوله على لقب القرن، وكمال درويش قصر فى حق القلعة البيضاء خلال ولاية عهده للنادي".

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وأضاف: "أطالب الأهلي بإظهار المستندات التى تثبت أحقيته فى لقب نادي القرن، ولا يوجد أوراق رسمية لدي أى نادي فى أفريقيا".