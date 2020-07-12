شكرا لقرائتكم أحمد عبدالملك: أطالب الأهلي بإظهار المستندات لإثبات أحقيته فى لقب القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن لقب القرن هو حق مشروع للقلعة البيضاء، مشددًا على أن الفارس الأبيض الأكثر حصولًا على البطولات الأفريقية.
وقال عبدالملك فى تصريحات تلفزيونية : "الزمالك تعرض للظلم لعدم حصوله على لقب القرن، وكمال درويش قصر فى حق القلعة البيضاء خلال ولاية عهده للنادي".
وأضاف: "أطالب الأهلي بإظهار المستندات التى تثبت أحقيته فى لقب نادي القرن، ولا يوجد أوراق رسمية لدي أى نادي فى أفريقيا".
لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق قضية "بطل القرن الحقيقى"، الذى جهز مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور ملف كامل للمطالبة بالحصور على لقب نادي القرن الأفريقي، مبررين ذلك بأنهم أصحاب التتويج بعدد أكبر من البطولات القارية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" من قبل في تحديد صاحب اللقب.
وتعد قضية "بطل القرن" بسبعة أرواح لأنه منذ 20 عاما على حسمها لصالح النادى الأهلى، وما زال الزمالك وجماهير تعتقد أنها حق تم سلبه منهم مع نهاية القرن الـ20.
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