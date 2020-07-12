شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك الأسبق: نفتقد الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الزمالك والأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرسي عطا الله ، رئيس نادى الزمالك الأسبق، إن استقرار الرياضة المصرية من مصلحة الوطن ولا بد من تدخل الدولة لحسم القرارات وضبط الإيقاع في المجال الرياضى بفرضه على الجميع.

وتحدث الكاتب الصحفي ورئيس نادى الزمالك الأسبق،عن مقاله في الاهرام بعنوان الزمالك والأهلي زمن الكبار في الاهرام .. في برنامج ملعب on time ، على قناة on time sport 1 ، قائلا نفتقد الروح بين الأهلي والزمالك على مستوى اللاعبين والإدارات ولا بد من تدخل الكبار لا رسال رسائل للتهدئة وليس لإشعال الموقف .

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وواصل عطا الله حديثه قائلا نفتقد لمناخ الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الزمالك والأهلي، في الوقت الذى ننتظر فيه رسائل إيجابية من الكبار لتهدئة الموقف بين القطبين.

وتابع مرسي قائلا لقد حان وقت لم الشمل من أجل مصلحة الرياضة المصرية، ولم أتدخل في عمل حسن حمدي بوكالة الاهرام ومصلحة وميزانية الأهرام الأهم طوال وقت ولغة الأرقام هي التي كانت تحسم العروض بين الأهلي والزمالك.