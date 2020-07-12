شكرا لقرائتكم فرانسيس لاعب الأهلي السابق: البدري مدرب عظيم وجوزيه ظلمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فرانسيس دوفوركي ، لاعب الأهلي السابق، إن الأمور صعبة للغاية هنا في ماليزيا بسبب فيروس كورونا وان الدوري سيعود خلال الأيام المقبلة، وتحدث لاعب الأهلي السابق عبر سكايب من ماليزيا ، في برنامج ملعب on time ، على قناة on time sport 1 ، قائلا تجربتى مع الأهلي 2010 كانت صعبة عندما ترك حسام البدري تدريب النادي الأهلي وجاء مانويل جوزيه أصيبت مرتين لان كرة القدم في مصر مستواها مرتفع وعالي وعانيت في اول شهرين وعندما تعافيت بدأت اتعاملت جيدا.

ونفي فرانسيس دوفوركي ما تم تدواله بشان إصابته بفيروس في الاسنان يؤثر على العضلات مؤكدا أنها إشاعات غير صحيحة ولم أصيب طوال حياتي بأى مرض أو فيروس أثر على عضلاتي ولكنى أصيبت في يدي وأنا لاعب قوي ، ورحلت عن الأهلي بسبب مانويل جوزيه ولم يثق فيا لعدم وجودى معه في فترته الأولي ، مضيفا أن اللعب مع الأهلي شرف كبير وأشكر النادي وجماهيره .

وقال دوفوركي حسام البدري مدرب عظيم وجوزيه لم يكن يثق في قدراتي وكان يحدثني بعنف ويعاملني بغضب شديد في التدريبات وكان يتهمني بعدم الحماس والذكاء وشعرت بالظلم والإحباط لعدم حصولي على الفرصة الكاملة .

وتابع تعاملت مع محمد أبو تريكة وائل جمعة وأحمد فتحى ومتعب وسيد معوض وكانوا يتحدثون معي ويقولون إنهم مقتنعون بإمكانياتي وقدراتي ، وأحترم سيد معوض وأقدره وأقول له شكرا للك لأنك جعلتنى لاعب أفضل وأفضل مدرب تعاملت معه في حياتي حسام البدري.

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