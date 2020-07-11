شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين «الخطيب» و«عثمان» لحسم انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر عقد اجتماع يجمع بين محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمهندس إبراهيم عثمان، رئيس نادي الإسماعيلي، لحسم صفقة انتقال المدافع الدولي باهر المحمدي، لصفوف الفريق الأحمر.

وأكد مصدر مسؤول بالأهلي، أن الاجتماع سيشهد تقريب وجهات النظر بين الخطيب وعثمان، حيث طلب الإسماعيلي مبلغ 40 مليون جنيه نظير انتقال المحمدي للأهلي، في حين يعرض الأهلي مبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة لاعبان من ضمنهما أجنبي والأقرب هو الأنجولي جيرالدو.

وأضاف المصدر، أن الأهلي وضع سقف للتعاقد مع اللاعبين بحيث لا تتعدي أي صفقة أكثر من 20 مليون جنيه، حتى يتم التحكم في المبالغ الخيالية التي أصبحت تدفع في سوق انتقالات اللاعبين.

من ناحية أخرى نجحت إدارة الأهلي في إقناع المغربي وليد أزارو، بتمديد فترة إعارته إلى نادي الاتفاق السعودي لمدة من 3 إلى 6 شهور.