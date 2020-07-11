شكرا لقرائتكم خبر عن «سيمون» يواصل مساندته لـ«ديوكوفيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل لاعب التنس الفرنسى، جيل سيمون، مساندته للنجم الصربى، نوفاك ديوكوفيتش، الذى تعرض لهجوم مؤخرًا من قِبَل بعض محترفى اللعبة، على خلفية إصابات بفيروس كورونا نتجت عن بطولته الخيرية.

وقال «سيمون»، فى تصريحات نقلتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «(نوفاك) يهتم كثيرًا لأمر اللاعبين، وقد تحدث أكثر من مرة عن هذا الموضوع، وطالب اتحاد التنس بتقديم الدعم المادى للاعبين، الذين تضرروا من توقف البطولات». وأضاف: «حتى فى ظل حملة الانتقادات القاسية التى يتعرض لها حاليًا، طالب (نوفاك) بأن يكون هناك تأمين على اللاعبين، فى حال قرروا المشاركة فى بطولة أمريكا المفتوحة».

وأردف: «كنت آمل أن يكون لـ(فيدرر) صوت فى هذه الأزمة، وأن يدافع عن اللاعبين كما فعل (نوفاك).. لكن الحقيقة أنه يهتم بالأمور التى تخص المُصنَّفين الأوائل والجوائز المالية».

وعن إمكانية تجاوز الصربى عدد بطولات السويسرى، فى الجراند سلام، أجاب «سيمون»: «قلت أكثر من مرة إن الجماهير تفضل (فيدرر) و(نادال) على (نوفاك) بكثير، ودائمًا ما يتم تضخيم الأمور السلبية التى تصدر من (نوفاك)».

وأتم: «فى حال حطم (نوفاك) الأرقام القياسية التى حققها (فيدرر) سيغضب الجميع، وسيبقى (فيدرر) أفضل لاعب فى التاريخ بالنسبة لهم».

على جانب آخر، أكد اتحاد لاعبات التنس المحترفات إضافة بطولتى براج بالتشيك، وليكسنجتون بالولايات المتحدة، إلى جدوله المؤقت، المؤلَّف من 21 بطولة.

وتوقفت بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات، منذ مارس الماضى، بسبب جائحة كوفيد- 19.

وأعلن الاتحاد عن استئناف الموسم فى باليرمو، فى الثالث من أغسطس المقبل، بينما ستُقام مباريات براج وليكسنجتون فى الأسبوع التالى. وقال ستيف سايمون، رئيس اتحاد اللاعبات المحترفات: «وسط تطلعات الاتحاد إلى عودة مسابقات 2020، نسعد بإضافة فرص إضافية للاعبات».

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وأضاف: «نحن سعداء بالترحيب بالفرق فى براج وليكسنجتون، فى جدول 2020 المؤقت».

ومن المقرر إقامة بطولة سينسناتى للأساتذة، فى فلاشينج ميدوز بنيويورك، عقب بطولة أمريكا المفتوحة، بين يومى 31 أغسطس و13 سبتمبر المقبلين. وستُقام منافسات مدريد وروما بالملاعب الرملية قبل مسابقات أوروبا وآسيا، وتشمل بطولة الصين المفتوحة والبطولة الختامية للموسم فى شينتشين، خلال الفترة بين 9 و15 نوفمبر المقبل.