شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يستخدم «هيجواين» لاصطياد موهبة فيورنتينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن يوفنتوس يواصل جهوده لتحقيق أكبر استفادة من الميركاتو الصيفى، إذ يسعى لجمع المزيد من المواهب الواعدة، بعدما ضم أخيرًا لاعب وسط برشلونة، آرثر ميلو، فى صفقة بيانيتش التبادلية. وقالت الصحيفة إن إدارة يوفنتوس ترغب فى استغلال تغير مواقف بعض الأندية بشأن التخلى عن نجومها فى الفترة الأخيرة. وأوضحت الصحيفة أن روكو كوميسو، رئيس فيورنتينا، بدّل موقفه بشأن الاستغناء عن خدمات فيدريكو كييزا، نجم الفريق، لصالح يوفنتوس.

وأشارت إلى أن «كوميسو» أدرك تراجع مستوى «كييزا»، عقب الضغط عليه للبقاء فى فيورنتينا هذا الموسم، ورفض انتقاله إلى السيدة العجوز. وأكدت أن «كوميسو» الآن بات أكثر انفتاحًا حول حسم الصفقة ليوفنتوس. وأضافت أن إدارة «يوفى» تخطط لإقحام بعض لاعبى الفريق ضمن الصفقة، مثل جونزالو هيجواين وكريستيان روميرو، «المُعار إلى جنوى»، لتقليل المقابل المالى. وذكرت أن «هيجواين» سيكون مستعدًا لتقسيم راتبه السنوى، البالغ 7 ملايين يورو، على موسمين أو أكثر للمساعدة فى حسم الصفقة. ويسعى مسؤولو يوفنتوس فى إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المعاناة هذا الموسم، حيث خسر لقب السوبر والكأس الإيطالى مع المخضرم ماوريسيو سارى، المدير الفنى للسيدة العجوز.