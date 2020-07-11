«كورونا» يدمر خطط لاعبى الدورى الإنجليزى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية عن تطور جديد بشأن الموسم المقبل فى الكرة الإنجليزية.

وقالت الصحيفة إن أندية الدورى الإنجليزى الممتاز ستمنح اللاعبين فترة راحة بين الموسمين، مدتها أسبوعان فقط.

وأشارت إلى أن الإجازة الصيفية ستكون عقب انتهاء البريميرليج، فى 26 يوليو الجارى، قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، الذى قد ينطلق فى 12 سبتمبر المقبل.

وذكرت أن العديد من الأندية تخطط لبدء فترة الإعداد ما قبل الموسم الجديد فى 10 أغسطس المقبل.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الأندية أخبرت اللاعبين بأنه من الأفضل عدم مغادرة إنجلترا خلال فترة الإجازة.

وتابعت أن أمر الإجازة سيكون مختلفًا مع فرق وولفرهامبتون ومانشستر سيتى ومانشستر يونايتد، التى لا تزال تشارك فى البطولات الأوروبية هذا الموسم.

فى السياق نفسه، اعترفت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم بعدم صحة ثلاثة قرارات مثيرة للجدل اتُّخذت عبر نظام حَكَم الفيديو المساعد «فار»، خلال منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدورى.

وكشفت الرابطة، لهيئة الإذاعة البريطانية «بى. بى. سى»، أن من بين تلك القرارات القرار الخاص بضربة الجزاء، التى سجل منها برونو فيرنانديز هدف التقدم لمانشستر يونايتد فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق على أستون فيلا 3/ صفر.

وذكرت الرابطة أنه كان من المفترض احتساب مخالفة لصالح إزرى كونسا، مدافع أستون فيلا، بعدما تدخل «فيرنانديز» معه.

وذكرت الرابطة: «كان قرارًا خاطئًا. كان من المفترض تغيير القرار عبر (فار)، لكن هذا لم يحدث، وكان من المفترض فعليًا احتساب خطأ لصالح (كونسا)».

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وقال دين سميث، المدير الفنى لأستون فيلا، عقب المباراة، إن القرار كان «مُخْزِيًا».

وانتهت مباراة توتنهام أمام بورنموث بالتعادل السلبى، لكن الرابطة أعلنت أيضًا أن هارى كين كان يستحق الحصول على ضربة جزاء، بعدما تعرض للدفع داخل منطقة الجزاء.

وأبدى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لـ«توتنهام»، استياءه إزاء الأمر، قائلًا: «كل العالم يدرك أنه كان من المفترض احتساب ضربة جزاء».

وعن المباراة التى انتهت بالتعادل بين إيفرتون وساوثهامبتون 1/ 1، ذكرت الرابطة أنه لم يكن من المفترض احتساب ضربة جزاء لصالح ساوثهامبتون، والتى أهدر جيمس وارد- براوس فرصة التسجيل منها.

ورغم إهدار فرصة التسجيل من ضربة الجزاء، أبدى كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لـ«إيفرتون»، استياءه إزاء قرار احتسابها. وقال «أنشيلوتى»: «أداء الحَكَم كان مثل أداء فريقى، حيث إنه لم يكن جيدًا».