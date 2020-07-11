شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفوز على بلد الوليد بهدف «فيدال» في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق برشلونة الفوز علة مُضيفه، بلد الوليد بهدف مقابل لاشيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، في اطار الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا».
وسجل هدف المباراة الوحيد أرتورو فيدال في الدقيقة 15.
وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة وحيدة مؤقتًا عن المتصدر ريال مدريد، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.
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