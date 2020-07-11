شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: إجراءات احترازية مشددة قبل ودية الأهلي وسموحة بالتتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل خوض ودية سموحة التي تحدد لها يوم ٢٣ يوليو الحالي بالتتش ، وأضاف عبد الحفيظ أن هناك استعدادات مكثفة للترتيب للمباراة الودية الأولى للفريق، وذلك وفقًا للبروتوكول الذي أعلنه اتحاد الكرة قبل خوض المباريات الودية والرسمية.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

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من ناحية أخرى، ينتظر مسئولو النادى رد نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزى على العرض الذى تقدموا به لشراء رمضان صبحى نهائيًا بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء، ورغم أن الفارق كبير للغاية بين ما طلبه النادى الإنجليزى للاستغناء عن اللاعب للأهلى بشكل نهائى وبين ما عرضته القلعة الحمراء لإتمام الصفقة، إلا أن مسئولى الأهلى يترقبون رد النادى الإنجليزى للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، فالأهلى عرض 2.5 مليون جنيه إسترلينى لضم نجم الفريق عقب نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجارى، فيما طلب هيدرسفيلد 7 ملايين جنيه إسترلينى للاستغناء عن اللاعب، وهو مبلغ كبير للغاية ويفوق قدرات الأهلى المالية لاسيما فى ظل الظروف الحالية التى تأثرت فيها أسعار اللاعبين بأزمة فيروس "كورونا".

مسئولو الأهلى تلقوا صدمة من نظرائهم فى هيدرسفيلد بسبب المبلغ الذى طلبه النادى الإنجليزى للاستغناء عن رمضان صبحى نهائياً للأهلى، حيث طلب هيدرسفيلد 7 ملايين جنيه إسترلينى، ما يقارب 141 مليون جنيه مصرى لبيع اللاعب الموجود مع الأهلى حالياً على سبيل الإعارة منذ موسم ونصف الموسم تقريباً، فى الوقت الذى توقف عرض الأهلى عند 2 مليون و500 ألف جنيه إسترلينى أى 50 مليون جنيه مصرى.