شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا الثانية الاثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المسحة الطبية الثانية للكشف عن وباء كورونا يوم الأثنين المقبل، وفقاً للخطة الزمنية التي وضعها الاتحاد المصري لكرة القدم، حرصاً على سلامة اللاعبين، وذلك بمعسكر الفريق المقام حالياً في برج العرب، وكشفت إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور، عن تحديد الخامسة من مساء يوم 19 يوليو الجارى، موعدا لمواجهة سموحة، الودية، التى ستجمع الفريقان على ملعب فندق إقامة الزمالك فى الإسكندرية وتحديدا فى مدينة برج العرب.

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وكان الموقع الرسمى لنادى الزمالك قد نشر خوض الفريق مباراة ودية مع سموحة يوم الخميس المقبل مع تأكيدات الفريق السكندرى بأن المباراة ستقام يوم 19 يوليو الجارى وليس يوم الخميس المقبل وبالعودة لسؤال إدارة الكرة بنادى الزمالك تم الإيضاح أن المباراة تم تحديد لها يوم 19 يوليو الحالى لاستضافتها بشكل نهائى.

وصرف مسئولو الزمالك، راتب شهر للاعبى الفريق على هامش تحفيز اللاعبين من أجل الاستعداد بقوة لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد تنازل اللاعبين على راتب شهرين من مستحقاتهم خلال فترة توقف النشاط الكروى الماضية التى جاءت بسبب جائحة كورونا، حيث استأنف الفريق الأبيض تدريباته خلال الفترة الأخيرة، فيما أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك انضمام الثنائى حازم إمام وفرجاني ساسي، لاعبى الفريق الأبيض، لمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما التى جاءت سلبية، وخاض الزمالك مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسه مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين إتباعًا للاجراءات الوقائية.