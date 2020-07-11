شكرا لقرائتكم الأهلي يستقر على إلغاء معسكر برج العرب ومواجهة سموحة الودية الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على إلغاء المعسكر الذي كان مقررا للمارد الأحمر بمدينة برج العرب.
وأعلن النادي الأهلي عبر مدير الكرة سيد عبد الحفيظ إقامة المباراة الودية الأولى أمام سموحة بأرضية ملعب استاد مختار التتش وذلك وسط أنباء عن تسبب مكان الإقامة الذي سبق الغريم التقليدي نادي الزمالك وحجزه في التراجع عن إقامة المعسكر خاصة وأن ملعب التدريب أيضاً سيواجه فيه الفريق مشكلة في التضارب بين الفريقين.
وظهر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اليوم لأول مرة في قيادة تدريبات الفريق بعد إجازة امتدت نحو 3 أسابيع شهدت مناقشات عدة بين مسئولي القلعة الحمراء والمدرب للتجديد مع الفريق والبقاء لموسم جديد.
وشهدت تدريبات اليوم ظهور جميع اللاعبين بحالة فنية وبدنية جيدة للغاية ما جعل حالة من الأريحية تسود داخل أروقة المارد الأحمر وتحديدا الجهاز الفني الذي بدأ بشكل كبير على جاهزية اللاعبين.
واستقر فايلر على الغاء معسكر الفريق ببرج العرب والاستمرار بالقاهرة في واحدة من المفاجآت الجديدة التي قد تؤثر على استعدادات الفريق لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية الأبطال بالرغم من اعلان مسئولي القلعة الحمراء إقامة المعسكر قبل وصول المدرب السويسري للقاهرة.
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل خوض ودية سموحة التي تحدد لها يوم ٢٣ يوليو الحالي بالتتش ، وأضاف عبد الحفيظ أن هناك استعدادات مكثفة للترتيب للمباراة الودية الأولى للفريق، وذلك وفقًا للبروتوكول الذي أعلنه اتحاد الكرة قبل خوض المباريات الودية والرسمية.
أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية بطول الملعب في المران المسائي، اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
وقسَّم فايلر اللاعبين إلى فريقين، وأجرى تقسيمة فنية كاملة بطول الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن فايلر عاد لقيادة تدريبات الأهلي، اليوم، بعد العودة من بلاده مؤخرًا، عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها للاطمئنان على أسرته.
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