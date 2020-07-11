شكرا لقرائتكم بيرنلي يفرض التعادل على ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق ليفربول في فخ التعادل 1 - 1 أمام ضيفه بيرنلي يوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وتقدم ليفربول بهدف سجله أندرو روبرتسون في الدقيقة 33 وتعادل جاي رودريغيز لبيرنلي في الدقيقة 69. ورفع ليفربول رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب، علما أنه توج بلقب الدوري رسميا في وقت سابق، كما رفع بيرنلي رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع.

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