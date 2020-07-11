بطولة إيطاليا: صفعة ثالثة تواليا للاتسيو تهدد وصافته

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روما: تابع لاتسيو انهياره وتقديم الهدايا المستمرة ليوفنتوس المتصدر بخسارة ثالثة تواليا في الدوري الايطالي لكرة القدم، السبت امام ضيفه ساسوولو 1-2 في الوقت القاتل ضمن المرحلة الثانية والثلاثين.

وبعدما استأنَف الدوري بفارق نقطة عن يوفنتوس حامل اللقب في آخر ثمانية مواسم وبدا كأنه المرشح الوحيد لانزاله عن عرشه لعدم خسارته في 21 مباراة متتالية، سقط لاتسيو اربع مرات في ست مباريات، ليمنح الفرصة لفريق "السيدة العجوز" (75 نقطة) بالابتعاد عشر نقاط بحال فوزه لاحقا على أتالانتا الثالث في مباراة قمة.

وبحال فوز أتالانتا (66 نقطة)، سيتراجع فريق المدرب سيموني انزاغي (68) الى المركز الثالث لصالح فريق مدينة برغامو.

وبعد العودة من وقفة فيروس كورونا المستجد، تعرض لاتسيو لنكسة تلو الاخرى، فخسر امام اتالانتا القوي قبل أن يُهزم مرتين متتاليتين امام ميلان وليتشي المتواضع.

وتضاءلت آمال لاتسيو باحراز لقبه الثالث في الدوري الايطالي بعد عامي 1974 و2000.

وشرح المدير الرياضي للاتسيو الالباني إيغلي تاري قبل المباراة الفترة القاتمة التي يمر بها الفريق "الطريق الوحيد لاكتساب الثقة هو تحقيق الفوز. لدينا مشكلات كثيرة لا اريد استخدامها لاختلاق الاعذار، لكن تحدثنا مع الفريق في الايام القليلة الماضية، وقد انتقدوا انفسهم أيضا. يجب ان نعود الى المسار الصحيح".

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تابع لشبكة "سكاي سبورتس": "عندما تفتقد 14 لاعبا بسبب الاصابات والايقافات، من المستحيل ان تعطي بنسبة 100% إذا كنت تلعب مرة كل ثلاثة أيام. لن نستعملها كاعذار بل كمحفز اضافي".

شكّل الضيوف خطرا على مرمى لاتسيو وساهمت تقنية الفيديو بالغاء هدف مبكر لجاكومو راسبادوري الذي خاض مباراته الاساسية الاولى مع ساسوولو ثامن الترتيب (7)، ثم ارتدت كرة الصربي فيليب ديوريتشيتش من عارضة الحارس الالباني توماس ستراكوشا (12).

ردّ عليها لويس البرتو بكرة اطاحها فوق العارضة على مقربة من نقطة الجزاء (11)، لكن في المحاولة التالية ادرك الاسباني الشباك بكرة من منتصف المنطقة الى يمين الحارس (33)، مسجلا هدفه السادس هذا الموسم.

وبعدما حرمته تقنية الفيديو التسجيل في الشوط الاول، عادل الشاب راسبادوري (20 عاما) عندما واجه الحارس من مسافة قريبة وسجل كرة سهلة في مرمى ستراكوشا (52).

حاول تشيرو ايموبيلي متصدر ترتيب هداف الدوري (29 هدفا) ايجاد الحلول من تسديدة جميلة جانبت القائم الايمن (66).

وفيما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، سجل ساسوولو الثاني في الوقت القاتل بعد عرضية تابعها على مقربة من خط المرمى المخضرم فرانشيسكو كابوتو (90+1)، ليحقق ساسوولو فوزه الرابع تواليا.