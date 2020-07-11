إنبي لمصراوي: اتفقنا على عقد توأمة مع الملعب التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أعلن زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، أن ناديه عقد توأمة مع نادي الملعب التونسي خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس إنبي في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء السبت، أن النادي البترولي يحرص دائمًا على تطبيق الاحتراف.

ولفت رئيس إنبي، إلى أن التوأمة مع نادي الملعب التونسي يعتبر جيدًا نظرًا لقيام النادي بتصدير لاعبين إلى أوروبا كل موسم.

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وتطرق رئيس النادي البترولي للحديث عن مستقبل اللاعب أحمد يوسف بعد تلقيه عرضًا من نادي الملعب التونسي.

وقال رئيس إنبي، إن ناديه ليس لديه أي مانع من رحيل اللاعب إلى النادي التونسي، إلا أنه في انتظار رغبة اللاعب سواء بالموافقة أو الرفض.

ويحتل فريق إنبي المركز السابع من جدول ترتيب دوري we المصري برصيد 25 نقطة، لكن يمتلك الفريق البترولي مباراة مؤجلة أمام الأهلي ستقام في السادس من أغسطس المقبل، بعد عودة النشاط مجددًا بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).