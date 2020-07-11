مصدر في الإسماعيلي لمصراوي: تعافي نادر رمضان من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي، مساء اليوم السبت، تعافي لاعب خط وسط الفريق نادر رمضان من فيرس كورونا .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن نادر رمضان تعافى تماما من فيروس كورونا بعد أن استجاب للعلاج سريعا.

وفي وقت سابق، أظهرت نتيجة المسحة التى أجراها نادر رمضان إيجابية إصابته بكورونا، وعلى إثرها تم عزله منزليا، بحسب البروتوكول الطبى المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي استأنف تدريباته بداية من ٥ يوليو الماضي.