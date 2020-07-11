مصدر لمصراوي: مفاوضات الإتفاق وأزارو في طريقها للفشل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

كشف مصدر بنادي الإتفاق السعودي أن المفاوضات التي دخل فيها بشأن الحصول على خدمات وليد أزارو مهاجم الأهلي بشكل نهائي في طريقها للفشل بسبب المطالب المادية للاعب المغربي.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحاته لـ"الخليج 365" بأن انتقال وليد أزارو إلى الفريق بشكل نهائي في طريقه للفشل بالرغم من أن النادي كان مستعدًا للتفاوض مع الأهلي على طريقة دفع بند حق الشراء.

وأوضح المصدر ذاته أن الفريق السعودي كان يرغب في تفعيل بند حق الشراء بشكل نهائي وقيمته مليون و100 ألف دولار، من خلال التفاوض مع الأهلي على دفع قيمته في صورة أقساط، لكن الخلاف حول راتب اللاعب يدفع بالصفقة نحو الفشل.

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وطلب وليد أزارو من الإتفاق مقابل مادي كبير كراتب سنوي للبقاء في صفوف الفريق، ومع محاولات إدارة النادي مع اللاعب لم يتم التوصل إلى حل يناسب الطرفين.

وحرصت إدارة الإتفاق على التعامل بحكمة مع اللاعب من أجل الحفاظ على وجوده في صفوف الفريق لكن في ظل العقبات الكثيرة التي أتت بعد أزمة فيروس كورونا باتت هناك صعوبة لاستمرار اللاعب.

ولعب وليد أزارو 7 مباريات مع الاتفاق في الدوري السعودي، واستطاع أن يسجل 3 أهداف وتسبب في آخر.