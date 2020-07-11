مسعد عوض: لو كنت "أفوّت" للأهلي فماذا عن لاعبي الأندية الأخرى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مسعد عوض حارس مرمى أسوان بأنه لا يقوم بالتفويت في مواجهة فريقه السابق الأهلي، قائلًا أن اللاعب الذي يبحث عن النجاح يرغب دائمًا في إثبات ذاته أمام فريقه السابق.

وقال مسعد عوض في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "التفويت أمام الأهلي شيء غير منطقي، إذا كنت لاعب جيد ومقتنع بقدراته فعليك أن تبذل أقصى جهد لكي تثبت أمام الجميع انهم اتخذوا قرار غير صحيح برحيلك."

وتابع :"إذا كنت أقوم بالتفويت أمام الأهلي فعل اللاعبين الأخرين يقوموا بالتفويت أمام الأندية الأخرى التي لعبوا فيها؟ الطبيعي أن يبذل كل لاعب الجهد من أجل إثبات نفسه."

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وأضاف: "هدفي الذي أسعى له عندما رحلت عن الأهلي هو العودة من جديد وهذا ما قلته لسيد عبدالحفيظ وأنا أرحل أنني حزين لترك النادي، لكني سعيد أنني سوف أثبت نفسي وسيعود الأهلي لطلب التعاقد معي."

وواصل: "أتمنى أن أتمكن في المستقبل من تحقيق أحلامي بالعودة إلى الأهلي ومن جديد وتمثيل المنتخب الأول."

أما عن إمكانية الانتقال للزمالك، فقد قال: "الزمالك فاوضني من قبل عن طريق عبدالله جورج لكني اخترت الأهلي، مع احترامي للزمالك أنا لن أقبل اللعب له إذا طلب التعاقد معي في المستقبل، عندما قلت من قبل أني زملكاوي كانت مجرد دعابي لكني أهلاوي إسماعيلاوي."