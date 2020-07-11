صراع الأبطال.. شيفيلد يمنح يونايتد هدية بثلاثية أمام تشيلسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق شيفيلد يونايتد انتصارًا ثمينًا على حساب فريق تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برامول لين" ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من بريميرليج.

شيفيلد وجه ضربة قاسية لتشيلسي والذي يطمح بقيادة مدربه الشاب فرانك لامبارد في الوصول لمنافسات دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وفاجئ شيفيلد تشيلسي مرتين في الشوط الأول من خلال تسجيل هدفين عن طريق ديفيد ماكجولدريك في الدقيقة 18، وأيفر مكبورني في الدقيقة 33.

وعاد صاحب الهدف الأول ديفيد ماكجولدريك في الشوط الثاني، ليسجل الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 77.

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وأصبح وضع تشيلسي حرج للغاية حيث توقف رصيد "البلوز" عند 60 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع، والذي أمامه مباراة أمام بورنموث ضمن مباريات نفس الجولة.

هذه النتيجة كانت بالنسبة لمانشستر يونايتد الهدية الأكبر في ظل سعي "الشياطين الحمر" لخطف مقعدًا في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

مانشستر يونايتد يحتل الترتيب الخامس برصيد 58 نقطة، حيث سيستضيف يوم الإثنين على ملعبه "أولد ترافورد" فريق ساوثهامبتون ضمن نفس الأسبوع.

في المقابل، أنعش شيفيلد والذي يخوضه موسمه الأول في بريميرليج آماله في الصعود للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، إذا يحتل الفريق المركز السادس برصيد 54 نقطة.

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