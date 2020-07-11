الزمالك يواجه سموحة وديًا في معسكر برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري: يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة ودية أمام فريق سموحة السكندري يوم الخميس المقبل. وتأتي تلك المباراة بين الزمالك والفريق السكندري، ضمن معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية. ودخل الزمالك في معسكر الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي. وانضم حازم إمام وفرجاني ساسي ثنائي الفريق لمعسكر الإسكندرية اليوم السبت وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما.

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