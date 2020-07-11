عبد الحفيظ: سنتخذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل ودية سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بملعب التتش بالجزيرة قبل ودية مباراة سموحة والتي من المقرر أن تقام في 23 من الشهر الجاري.

وكان النادي الأهلي استئناف تدريباته الجماعية مؤخرًا استعدادًا لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى، سواء في مصر أو في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، السبت، أن هناك استعدادات مكثفة للمباراة الودية الأولى للفريق، وهذا وفقًا للبروتوكول الذي أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم قبل خوض أي مباراة سواء كانت ودية أو رسمية.

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وشهد اليوم السبت استئناف الفريق الأحمر تدريباته الجماعية بعد الإجازة التي حصل عليها الفريق أمس الجمعة، حيث شهد المران الظهور الأول للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي بعد عودته من بلاده الاثنين الماضي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي أولى مبارياته عقب عودة نشاط مسابقة دوري we المصري نظيره إنبي في السادس من أغسطس المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة دوري we المصري برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

وفي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ينتظر أن يخوض الأهلي مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه الوداد البيضاوي المغربي في إطار نصف نهائي المسابقة حيث سيقام اللقاء في ملعب محايد خلال شهر سبتمبر المقبل دون أن يتحدد الموعد النهائي ومكان اللقاء.