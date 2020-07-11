ميسي يحقق رقما قياسيا في الليجا.. ويكرر الإنجاز الأسطوري لهنري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، إنجازا جديدا بعدما صنع هدف افتتاح التسجيل في مباراة فريقه أمام بلد الوليد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 لمسابقة الدوري الإسباني.

وسجل برشلونة الهدف الأول في شباك بلد الوليد عن طريق التشيلي أرتورو فيدال، بعدما تلقى تمريرة من ميسي ليسدد الكرة بقوة في مرمى الحارس جوردي ماسيب بالدقيقة الـ15 في ملعب "نيوفو جوسي زورييلا".

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وبهذا الهدف يعادل ميسي الرقم القياسي لزميله السابق تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة والمدير الفني الحالي للسد القطري، بصناعة 20 هدفا في موسم 2008-09، كأكثر من صنع أهدافا في موسم واحد في الليجا.

كما أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل 20 هدفا أو أكثر ويصنع 20 هدفا أو أكثر في موسم واحد، وهو الإنجاز الذي لم يحققه في القرن الحالي في أي دوري سوى الفرنسي تيري هنري.

وكان هنري أحرز 24 هدفا مع آرسنال وصنع 20 آخرين في موسم 2002-03 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في إنجاز أسطوري لم ينجح أي لاعب في الوصول إليه قبل أن يكسر ميسي تلك القاعدة.