محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، بأن غدًا الأحد هو اليوم الختامي لرد الكاميرون على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن استضاف نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال.
وقال سفير مصر في الكاميرون بتصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لأن اليوم السبت وهو ليس يوم عمل في الكاميرون لا يمكننا الحصول على معلومة بخصوص ما إذا كانت الكاميرون طلبت عدم استضافة نصف النهائي والنهائي أم لا، لكن اعتقادي الشخصي أنهم لن يرفضوا".
وتابع: "المعلومة الوحيدة التي يمكن أن أؤكدها هي أن اليوم الأخير لرد الكاميرون على الاتحاد الإفريقي هو الأحد 12 يوليو".
أما عن وضع جائحة كورونا في مدينة دوالا المرشحة لاستضافة ما تبقى من دوري الأبطال، فقد قال: "أعتقد أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تقول أنها سيطرت على كورونا في العالم، والأعداد تعتمد على عدد المسحات التي تتم بشكل يومي".
وأضاف :"الكاميرون بالكامل تتراوح أعداد الأصابة فيها في حوالي 200 إصابة يوميًا لكن لا يمكن أن أؤكد عدد المسحات، وفي جانب أخر الشعب بالكامل ملتزم تمامًا بالإجراءات".
واختتم قائلًا: "الحكومة الكاميرونية تقوم بإجراء تحليل كورونا بالكامل مجانًا لكل من يرغب في الخضوع للتحليل".
ويتنافس الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الوداد البيضاوي والرجاء من المغرب، وأوضح الاتحاد الإفريقي إن البطولة سوف تستكمل في مكان واحد موضحة أنه تتفاوض مع الكاميرون التي فازت في وقت سابق بحق استضافة النهائي من أجل إقامة باقي المباريات على أرضها.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر في الكاميرون: الأحد الموعد النهائي للرد بشأن دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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