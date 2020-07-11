خاص.. الأهلي يعلق على موقفه بشأن ملكية "نادي القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن ملكية علامة "نادي القرن الأفريقي" تم تجديدها في الموعد المحدد له وفقًا للقانون المصري المنظم لحقوق الملكية الفكرية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن ملكية العلامة للنادي الأهلي ممتدة حتى عام 2028 ب عدما تم تجديدها عام 2018 وفقًا للقانون.

ووفقًا للبيان الصادر عن أصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية تستحق التجديد بعد 10 سنوات من تسجيلها لديه.

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وقال المصدر: "قدمنا طلب ملكية علامة نادي القرن الأفريقي في 2007 وتم اعتمادها في 2008 بعد مرور 6 أشهر بحسب القانون، ومن ثم انتهت الـ10 سنوات في 2018".

وأكمل: "قمنا بتجديد العلامة مرة أخرى في 2018 لتبدأ 10 سنوات أخرى تنتهي في 2028، وبالتالي فالعلامة سارية ومجددة".

واختتم: "قمنا بتسجيل أكثر من 35 بند حماية علامة مع علامة نادي القرن، هذه العلامات لمنتجات مرتبطة بها ويستطيع الأهلي تقديمها في أي وقت".