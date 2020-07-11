تقرير إيطالي : كافاني يترقب موقف يوفنتوس من ضمه

أوضح تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، انتظار المهاجم إدينسون كافاني لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والذي انتهى تعاقده مع فريقه بختام الشهر الماضي، موقف نادي يوفنتوس الإيطالي من

إمكانية ضمه.وأشار التقرير، إلى أن يوفنتوس يرغب في دعم الجانب الهجومي رفقة رونالدو وديبالا، وقد يكون كافاني اختياراً مثالياً للدعم، بسبب تقديمه مستويات مرتفعة بالرغم من تقدمه في السن.وأضاف، أن العائق المادي قد يعوق إنضمام كافاني إلى يوفنتوس، بعد طلبه من أي نادي ينتقل إليه، أن يمتد معه بتعاقد لا يقل عن موسمين وبقيمة مادية تقدر بـ 25 مليون يورو.