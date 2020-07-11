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راكيتيتش ينتظر عرضًا من الدوري الأمريكي

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ينتظر الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق الإسباني، عرضاً من الدوري الأمريكي، للانتقال إلى هناك وخوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.
وأشارت تقارير إسبانية، أن برشلونة

يسعى إلى تسويق راكيتيتش الفترة الحالية لتحقيق أعلى عائد منه، بدلاً من رحيله المجاني مع نهاية تعاقده خلال الموسم المقبل.
وأكد راكيتيتش، أن فريق إنتر ميامي الأمريكي قد يكون الوجهة المقبلة له حال عدم استكمال مسيرته مع برشلونة، خاصة أن النادي الأمريكي يمتلكه النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، والذي يحرص على انتقاء أفضل اللاعبين لتمثيل فريق ميامي.
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