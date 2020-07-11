الصربي جوران توفاريتش مديرًا فنيًا للفجيرة الإماراتي

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع المدير الفني الصربي جوران توفاريتش، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل خلفًا للإيطالي فيفياني.

وسبق للمدرب الصربي، أن تولى المهمة الفنية في وقت سابق، للمنتخب الكويتي، وفريق الاتفاق السعودي، كما حظى ببعض التجارب في الإمارات مع أندية بني ياس واتحاد كلباء.

كان اتحاد الكرة الإماراتي، قد أعلن عن إلغاء فعاليات الموسم الحالي واعتباره كأنه لم يبدأ، بسبب تداعيات أزمة

وبدأت الأندية الإماراتية، اليوم السبت تدريباتها التحضيرية لانطلاق الموسم الكروي الجديد. سابق، للمنتخب الكويتي، وفريق الاتفاق السعودي، كما حظى ببعض التجارب في الإمارات مع أندية بني ياس واتحاد كلباء.كان اتحاد الكرة الإماراتي، قد أعلن عن إلغاء فعاليات الموسم الحالي واعتباره كأنه لم يبدأ، بسبب تداعيات أزمة كورونا الراهنة، وبعد تسجيل عدد من الأندية اعتراضها على أي قرار من شأنه عودة الفعاليات دون الجاهزية الفنية للأندية.وبدأت الأندية الإماراتية، اليوم السبت تدريباتها التحضيرية لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

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