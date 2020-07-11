تعديل موعد ودية الزمالك مع سموحة

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تعديل موعد مباراة الفريق الودية امام سموحة السكندري لتكون يوم الاحد ١٩ يوليو بدلا من الخميس ١٦ من الشهر ذاته . يوم الاحد ١٩ يوليو بدلا من الخميس ١٦ من الشهر ذاته . جاء ذلك بعد الاتفاق مع سموحة الذي طلب الموعد الجديد على ان تقام المباراة على ملعب فندق الاقامة خلال معسكر برج العرب استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي .

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