برشلونة يهزم بلد الوليد بصعوبة ويواصل ملاحقة ريال مدريد على صدارة الليجا

فاز فريق برشلونة بصعوبة على مضيفه بلد الوليد بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب " نويفو خوسيه زوريلا"، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.
سجل هدف برشلونة الوحيد في شباك بلد الوليد اللاعب ارتو فيدال في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول .
بهذا الفوز واصل برشلونة ملاحقة غريمه التقليدي ريال مدريدعلى قمة الدوري بعدما وصل الى النقطة 79 ليحافظ على فارق النقطة الواحدة مع ريال مدريد متصدر الليجا برصيد 80 نقطة ، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 39 يحتل بها المركز الرابع عشر .
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