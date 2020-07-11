برشلونة يهزم بلد الوليد بصعوبة ويواصل ملاحقة ريال مدريد على صدارة الليجا

فاز فريق برشلونة بصعوبة على مضيفه بلد الوليد بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب " نويفو خوسيه زوريلا"، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

سجل هدف برشلونة الوحيد في شباك بلد الوليد اللاعب ارتو فيدال في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول .

بهذا الفوز واصل برشلونة ملاحقة غريمه التقليدي ريال مدريد

على قمة الدوري بعدما وصل الى النقطة 79 ليحافظ على فارق النقطة الواحدة مع ريال مدريد متصدر الليجا برصيد 80 نقطة ، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 39 يحتل بها المركز الرابع عشر .