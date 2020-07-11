حمدي النقاز يغيب عن ودية الترجي أمام مستقبل الرجيش

غاب التونسي حمدي النقاز، عن مباراة فريقه الترجي الرياضي الودية التي أقيمت مساء اليوم السبت، أمام فريق مستقبل الرجيش، في إطار استعدادات ، الترجي لعودة منافسات الدوري مجدداً مطلعأغسطس المقبل.
وانتهى اللقاء بتحقيق فوز عريض للترجي برباعية مقابل هدف.
وخاض النقاز تدريباته اليوم، برفقة اللاعبين الذين تم استبعادهم من القائمة النهائية للمباراة الودية.
كان فريق الترجي التونسي، قد أنهى منافسات الدوري قبل فترة التوقف الماضية منذ شهر مارس، متصدراً للمنافسات برصيد 44 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق.
ويعد فريق مستقبل الرجيش من الأندية الصاعدة حديثاً لدوري الدرجة الأولى التونسي.
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