رونالدو يقود هجوم يوفنتوس في مواجهة أتلانتا

أعلن الجهاز الفني لفريق يوفنتوس بقيادة ماوريسيو ساري، المدير الفني ، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلانتا، والتي ستنطلق بعد قليلعلى ملعب " أليانز ستاديوم (تورينو)" ، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.
وضم تشكيل يوفنتوس لملمواجهة أتلانتا كل من :
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: كوادرادو، دي ليخت، بونوتشي، دانيلو.
خط الوسط: رابيو، بينتانكور، ماتويدي.
ويقود الهجوم الثلاثي : بيرنارديسكي، ديبالا، كريستيانو رونالدو.
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