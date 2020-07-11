أعلن الجهاز الفني لفريق يوفنتوس بقيادة ماوريسيو ساري، المدير الفني ، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلانتا، والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب " أليانز ستاديوم (تورينو)" ، ضمن منافسات الجولة 32 من على ملعب " أليانز ستاديوم (تورينو)" ، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي وضم تشكيل يوفنتوس لملمواجهة أتلانتا كل من : حراسة المرمى: تشيزني. Advertisements خط الدفاع: كوادرادو، دي ليخت، بونوتشي، دانيلو. خط الوسط: رابيو، بينتانكور، ماتويدي. ويقود الهجوم الثلاثي : بيرنارديسكي، ديبالا، كريستيانو رونالدو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يقود هجوم يوفنتوس في مواجهة أتلانتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.