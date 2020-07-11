النصر الإمارتي يبدأ الإعداد للموسم الجديد

انطلقت مساء اليوم تدريبات فريق النصر الإمارتي استعدادا للموسم الجديد والتي أقيمت في مدينة دبي الرياضية، تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش بمعنويات عالية بعد فترة غياب بسبب انتشار فيروس كورنا.
ونشرت صحفية البيان الإماراتية تقريرا عن تدريبات النصر التي استأنفت اليوم في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة دبي الرياضية وسط إجراءات احترازية وفق البروتوكول الصحي الصادرمن اتحاد الكرة.
واشتمل اليوم على تمارين خاصة بالإحماء واللياقة البدنية بحضور جميع لاعبين الفريق بما فيهم الثنائي الجديد سبيسيتيان تيجالي القادم من الوحدة وريان مينديز الذي انضم حديثاً إلى صفوف "العميد" قادماً من الشارقة.
فيما غاب عن المشاركة في التدريبات اللاعب محمد العكبري الذي يخضعللعلاج الطبيعي بعد إجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي في الفترة الماضية إضافة إلى البرازيلي صامويل روزا الذي خرج من حسابات النصر رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل وينتظر تحديد مصيره بعد أن كان معاراً في حتا الموسم الماضي.
وكان فريق النصر قد أجرى الفحوصات الطبية وقياس الأوزان للاعبين والتي شملت اختبار الكشف على فيروس ورنا "كوفيد 19" للتأكد من سلامتهم قبل استئناف التدريبات بعد غياب نحو 4 أشهر .
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