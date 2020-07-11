رئيس النصر السعودي السابق يرصد مكافآت مالية للاعبين حال الفوز على الهلال

أعلن الأمير فيصل بن تركي، الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، رصده مكافآت مالية للاعبي فريق النصر لكرة القدم، في حال فوزهم على فريق الهلال عند استئناف مباريات الدوري السعودي مجدداً.

ويواجه فريق النصر نظيره الهلال في الخامس من أغسطس المقبل، في أول مباريات الفريقين بعد قرار استئناف منافسات الدوري السعودي.

وأعلن الرئيس السابق، رصده لـ مليون ريـال سعودي، للاعبي

فريق النصر، عند تحقيقهم للفوز على الهلال، في مباراة الجولة 23 للدوري، وتقليص الفارق مع متصدر المنافسات.ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي قبل فترة التوقف برصيد 45 نقطة، بفارق ست نقاط عن الهلال متصدر الفعاليات برصيد 51 نقطة.