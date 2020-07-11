نقدم لكم أهداف مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الايطالي، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 11-7-2020 في الجولة الـ 32، بالدوري الايطالي.

تُنقل مباراة “يوفنتوس وأتالانتا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وبريمير سبورتس 1 الآيرلندية، على ملعب “أليانز ستاديوم” بتورينو.

وجاء تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم..

في حراسة المرمى: (تشيزني).

خط الدفاع: خوان كواردرادو – ماتياس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – دانيلو

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خط الوسط: بنتاكور – رابيو – بليو ماتويدي

ويقود خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – بيرنانديسكي – باولو ديبالا.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف تقدم اتالانتا 1-0

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