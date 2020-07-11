الرجاء يستعد لعودة الدوري المغربي ودوري ابطال افريقيا بثلاث مباريات ودية

يواصل الرجاء استعداداته لاستئناف بطولة الدوري المغربي، ومواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، عن طريق المباريات الودية.

وخاض الرجاء أولى مبارياته الودية أمس الجمعة، ضد وداد تمارة الذي يلعب في القسم الثاني، وفاز عليه بهدفين دون رد، سجلهما عن طريق أنس جبرون في الدقيقة الثانية، والمعطي تميزر في الدقيقة 54.

ويحتل الرجاء المركز السادس في ترتيب الدوري المغربي برصيد 28 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الوداد المتصدر، لكن متبقي له 3 مباريات مؤجلة.

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ويخوض الرجاء، مباراته الودية الثانية، ضد رجاء بني ملال، في السادسة من مساء الأربعاء المقبل، بملعب الوازيس بالدار البيضاء.

ويواجه الرجاء فريق الزمالك في مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم، على ملعب محايد، سيقوم “الكاف” بالكشف عنه في وقت لاحق.

واتفق الجهاز الفني للرجاء عن طريق مدرب جمال سلامي، مع فريق الجمعية الرياضية السلاوية، على خوض مباراة ودية تجمعهما يوم الجمعة المقبل، في أخر مراحل استعدادات الفريق لاستكمال مشواره بالدوري المغربي ودوري ابطال افريقيا.

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