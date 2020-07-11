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برشلونة يعود منتصرًا من بلد الوليد ويعاود الضغط على ريال مدريد

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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واصل ضغطه على وقلص الفارق عنه موقتا الى نقطة واحدة بفوزه الصعب على مضيفه بلد الوليد، خلال المباراة التي جمعتهم مساء اليوم السبت 11 يوليو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الاسباني “لا ليجا”.

ورفع برشلونة رصيده الى 79 نقطة مقابل 80 لريال مدريد المتصدر الذي يلتقي غرناطة يوم الاثنين ضمن هذه المرحلة، فى المقابل تجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 39 فى المركز الرابع عشر.

ومرة جديدة لم يكن اداء برشلونة مقنعا وبدا نجمه الارجنتيني ليونيل متعبا، علما بانه لم يسجل سوى هدف واحد في سبع مباريات منذ استئناف الدوري الاسباني منتصف يونيو الماضي وجاء من ركلة جزاء في مرمى اتلتيكو مدريد رافعا رصيده الى 700 هدف في مسيرته.

ليونيل ميسي - مباراة برشلونة وبلد الوليد فى الليجا (صور:AFP)
نتيجة مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الاسباني-ليونيل ميسي – مباراة برشلونة وبلد الوليد فى الليجا (صور:AFP)

وكانت المفاجأة في صفوف برشلونة عدم اشراك مدرب الفريق كيكي سيتيين مهاجم الاوروغواي لويس سواريز اساسيا، في حين غاب الشاب المتألق انسو فاتي لايقافه بعد طرده في المباراة الاخيرة ضد اسبانيول منتصف الاسبوع.

ولم يقدم برشلونة افضل عروضه خارج ارضه هذا الموسم بدليل تعرضه لخمس هزائم، لكن عرضه الاخير ضد فياريال في عقر دار الاخير حيث خرج بفوز عريض 4-1 اعاد العروض الهجومية التي طالما امتع الجماهير بها.

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وبعد فترة جس نبض بين الفريقين، تبادل الظهير الايمن البرتغالي نلسون سيميدو الكرة مع ميسي على الجبهة اليمنى، قبل ان يمرّر الاخير كرة عرضية داخل المنطقة سددها لاعب الوسط فيدال عكسية زاحفة مفتتحا التسجيل (15).

وهي التمريرة العشرون الحاسمة لميسي في الدوري الاسباني هذا الموسم، فبات اول لاعب يصل الى هذا الرقم في موسم واحد منذ زميله السابق تشافي مدرب السد القطري حاليا موسم 2008-2009.

واضاع جريزمان فرصة سهلة عندما وصلته الكرة داخل المنطقة والمرمى مشرع امامه لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث (19).

وانقذ الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيجن مرماه من هدف اكيد عندما تصدى ببراعة لكرة رأسية للتركي الدولي انس اونال (52)، وتدخل الحارس مرة جديدة في سيناريو مماثل للاعبه ذاته (66).

نتيجة مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الاسباني-تير شتيجن حارس مرمي برشلونة فى مباراة الفوز على بلد الوليد فى الليجا (صور:AFP)

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