شيفيلد يمزق تشيلسي ويمنح مانشستر يونايتد فرصة خطف المركز الثالث في الدوري الانجليزي

مزق شيفيلد يونايتد ضيفه تشيلسي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهم مساء اليوم السبت 11 يوليو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الانجليزي الممتاز “بريميرليج”، ويمنح مانشستر يونايتد فرصة خطف المركز الثالث.

وبهذا الفوز رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس بترتيب الدوري الانجليزي، بينما توقف رصيد تشيلسي عند 60 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.

وهذه الخسارة هي الحادية عشرة لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في ست، فيما أصبح هذا الفوز هو الرابع عشر لشيفيلد في الدوري الانجليزي هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في 12 مباراة.

بدأ شيفيلد يونايتد المباراة بشكل سريع بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق تشيلسي الذي اضطر للتراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي شيفيلد، ولكن سرعان ما دخل لاعبو تشيلسي لأجواء المباراة الهجومية وبادلوا شيفيلد للهجمات ولكن لم يكن هناك خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 18 والتي شهدت تسجيل شيفيلد لهدف التقدم عندما لعب جورجي بالدوك كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها أوليفر مكبورني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بأحد مدافعي تشيلسي وغيرت اتجاهها لترتد إلى ديفيد ماكجولدريك الذي وضعها إلى داخل المرمى.

بعد الهدف بدأ فريق تشيلسي يستعيد توازنه وفرض سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات بحثا عن تعديل النتيجة، في المقابل تراجع فريق شيفيلد قليلا لوسط ملعبه واعتمد على الضغط المبكر على حامل الكرة من الفريق المنافس وشن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 33 والتي شهدت تسجيل شيفيلد يونايتد للهدف الثاني عندما مرر إيندا ستيفنز كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها أوليفر مكبورني وقابلها بضربة رأس متقنة إلى داخل المرمى.

بعد الهدف، ضغط فريق تشيلسي هجومية وحاصر فريق شيفيلد في وسط ملعبه الذي استبسل في الدفاع من أجل الحفاظ على نظافة الشباك، لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 43 والتي شهدت أول فرصة خطيرة لتشيلسي في اللقاء عندما سدد ريس جاميس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء من الناحية اليمنى إلا أن دين هندرسون، حارس شيفيلد، تألق وتصدى للكرة.

ومر الوقت المتبقي بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم شيفيلد 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى فريق تشيلسي تبديلين بإشراك أنتونيو روديجر وماركوس ألونسو بدلا من أندرياس كريستينسن وماسون مونت.

واستمرت هيمنة فريق تشيلسي على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته بحثا عن إيجاد ثغرة في دفاع شيفيلد للوصول للمرمى، في الوقت نفسه التزم شيفيلد دفاعيا وأغلق كافة الطرق المؤدية إلى مرماه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

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ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 62 والتي شهدت إجرا شيفيلد يونايتد لتبديلين بإشراك جون لوندسترام وليس موسيت بدلا من أوليفر مكبورني وساندير بيرج.

وأهدر جيرو فور نزوله للملعب فرصة هدف عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي شيفيلد قابلها جيرو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى.

وأهدر تشيلسي فرصة تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 72 عندما لعبت ركلة ركنية لمسها أنتونيو روديجر برأسه داخل منطقة الجزاء وحاول تامي أبراهام متابعتها بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات لكنه فشل.

وعلى عكس سير اللعب وفي الدقيقة 77 سجل شيفيلد الهدف الثالث بخطأ من مدافع تشيلسي روديجير الذي حاول ابعاد كرة عرضية لتصل إلى ديفيد ماكجولدريك الذي وضعها إلى داخل المرمى.

وكان جيرو قريبا من تسجيل الهدف الأول لتشيلسي عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها جيرو بضربة رأس لكن الحارس هندرسون تألق وأمسك بالكرة.

وأهدر ليس موسيت، لاعب شيفيلد، فرصة تسجيل الهدف الرابع عندما مرر ماكجولدريك الكرة إلى موسيت الذي انفرد بالحارس كيبا ولعبها من فوق الحارس لحظة خروجه لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز شيفيلد يونايتد على تشيلسي 3 / صفر.

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