بث مباشر | شاهد يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “يوفنتوس وأتالانتا” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 11-7-2020 في الجولة الـ 32، بالدوري الايطالي.

تُنقل مباراة “يوفنتوس وأتالانتا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وبريمير سبورتس 1 الآيرلندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب يوفنتوس “أليانز ستاديوم”.

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يحتل “يوفنتوس” المركز الاول بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 75 نقطة وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني “لاتسيو”، وسيسعى البيانكونيري إلى مصالحة أنصاره بعد الخسارة الصادمة التي تعرض لها أمام ميلان الأسبوع الماضي بنتيجة 2/4، علمًا بأن رفاق رونالدو كانوا السباقين بتسجيل هدفين دون رد.

بينما يمتلك “أتالانتا” أمل في دخول معمعة المنافسة على لقب الدوري الايطالي، إذا ما تمكن من هزيمة يوفنتوس اليوم، ففي جعبته 66 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني “لاتسيو”، وبفارق 9 نقاط عن المركز الأول الذي يحتله يوفنتوس.

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