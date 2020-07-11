بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وأتالانتا” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 11 يوليو 2020 في الجولة الـ 32، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “يوفنتوس وأتالانتا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وبريمير سبورتس 1 الآيرلندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو.

يحتل “يوفنتوس” المركز الاول بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 75 نقطة وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني “لاتسيو”، وسيسعى البيانكونيري إلى مصالحة أنصاره بعد الخسارة الصادمة التي تعرض لها أمام ميلان الأسبوع الماضي بنتيجة 2/4، علمًا بأن رفاق رونالدو كانوا السباقين بتسجيل هدفين دون رد.

بينما يمتلك “أتالانتا” أمل في دخول معمعة المنافسة على لقب الدوري الايطالي، إذا ما تمكن من هزيمة يوفنتوس اليوم، ففي جعبته 66 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني “لاتسيو”، وبفارق 9 نقاط عن المركز الأول الذي يحتله يوفنتوس.

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وانتهت آخر مواجهة بين “يوفنتوس وأتالانتا” في الدوري الايطالي بفوز البيانكونيري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب “جيويس” يوم 23 نوفمبر 2019.

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يوفنتوس 0-1 أتالانتا

????️ملعب أليانز ستاديوم (يوفنتوس)

????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 32)

⌚جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر يوفنتوس أتالانتا لحظة بلحظة

أهلاً بكم في هذا البث المباشر للقاء يوفنتوس وأتالانتا..

سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع ميركاتو دا.

1″ صافرة بداية المباراة..

10″ لا توجد أي حلول بالنسبة ليوفنتوس في بداية هذا اللقاء، الفريق يلعب بطريقة سيئة خلال الدقائق الأولى بسبب عودة ساري للعب دون أليكس ساندرو ودوجلاس كوستا والاعتماد على دانيلو وبيرنارديسكي

16″ جوووووووووووووول…الكولومبي دوفان زاباتا يمنح الأفضلية لأتالانتا بهدف مُبكر على أرض يوفنتوس

33″ أوووووووووووو…باولو ديبالا كاد يفعلها ويسجل من أول فرصة حقيقية لليوفي ، لكن تصويبته مرت جوار القائم الأيسر إلى ركنية!

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