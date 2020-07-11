أهداف مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الاسباني

نقدم لكم أهداف مباراة برشلونة وبلد الوليد فى الدوري الاسباني، في أهم مباريات اليوم السبت 11 يوليو 2020 بالجولة الـ 36، في الدوري الاسباني “لا ليجا”.

نُقلت مباراة “برشلونة وبلد الوليد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما نُقلت على قناة بي إن سبورتس 3، وقناة موڤي ستار لاليجا 1، على ملعب “نيوفو جوسي زورييلا” بمدينة بلد الوليد.

وواصل برشلونة ضغطه على ريال مدريد وقلص الفارق عنه موقتا الى نقطة واحدة بفوزه الصعب على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد.

ورفع برشلونة رصيده الى 79 نقطة مقابل 80 لريال مدريد المتصدر الذي يلتقي غرناطة يوم الاثنين ضمن هذه المرحلة، فى المقابل تجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 39 فى المركز الرابع عشر.

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وبعد فترة جس نبض بين الفريقين، تبادل الظهير الايمن البرتغالي نلسون سيميدو الكرة مع ميسي على الجبهة اليمنى، قبل ان يمرّر الاخير كرة عرضية داخل المنطقة سددها لاعب الوسط فيدال عكسية زاحفة مفتتحا التسجيل (15).

إليكم أهداف المباراة..

هدف تقدم برشلونة 1-0

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