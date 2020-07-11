أعلن المدير الفني الاسباني كيكي سيتين تشكيلة برشلونة الأساسية أمام بلد الوليد في الدوري الاسباني، لحساب الجولة 36، والمقرر لها مساء اليوم السبت.
شهدت تشكيلة برشلونة الأساسية غياب الهداف الأوروجوياني “لويس سواريز” وتواجد لاعب الوسط الكتالوني الشاب “ريكي بويج” في منطقة أم المعارك ومن خلفه الثلاثي “بوسكيتس وفيدال وروبرتو”.
وكان عشاق برشلونة ينتظرون عودة لاعب الوسط الهولندي “فرينكي دي يونج” للعب هذا اللقاء إلا أنه لم يتعاف بنسبة 100% من الاصابة التي أبعدته عن الست مباريات الماضية.
والتالي تشكيلة برشلونة الأساسية:
تير شتيجن
نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – لينجليه – جوردي ألبا
سيرجي روبرتو – بوسكيتس – أرتورو فيدال
ريكي بويج
أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي
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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | تشكيلة برشلونة الأساسية أمام بلد الوليد في الدوري الاسباني “بويج يقود الوسط وسواريز يغيب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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